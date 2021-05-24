Лукашенко запретил журналистам освещать несогласованные акции

Александр Лукашенко подписал поправки к законам о СМИ и о массовых мероприятиях. Об этом сообщает его пресс-служба.

В соответствии с поправками, в Беларуси вводится запрет на "освещение в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды". Ограничения распространяются как на редакции СМИ, так и на отдельных журналистов, которые могут вести прямые эфиры с протестов.

По новому закону организаторы во всех случаях должны получать разрешение местных органов на проведение любых массовых мероприятий. Гражданам запрещается собирать деньги на штрафы, полученные за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Журналисты, занимающиеся своей профессиональной деятельностью, не могут выступать организаторами или участниками таких акций.

Журналистам также запретили публиковать результаты опросов общественного мнения, которые не согласованы с властями.

Генеральный прокурор, областная прокуратура и власти Минска имеют право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и интернет-изданиям, через которые распространяется информация, направленная на "пропаганду экстремистской деятельности", а также другую информацию, распространение которой может "нанести вред" национальным интересам. Министерство информации получило право прекращать выпуск СМИ (раньше это можно было сделать лишь по суду).

Также не допускается размещение гиперссылок на сообщениях, распространение которых запрещено.

Закон также запрещает иностранным гражданам и юрлицам создавать СМИ на территории Беларуси.

Кроме того, если журналист будет распространять сведения, порочащие деловую репутацию аккредитовавшей его организации, то его лишат аккредитации.

Лукашенко также утвердил закон, позволяющий властям в случае угроз нацбезопасности ограничить работу сетей электросвязи.

18 мая Комитет государственного контроля объявил о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителей издания Tut.by. В редакции и дома у журналистов пришли обыски. Сайт Tut.by заблокировали. Задержаны более 10 сотрудников издания.

Во время акций протеста в Минске и других белорусских городах после президентских выборов в августе 2020 года, на которых, по официальным данным, победу с большим отрывом одержал Лукашенко, неоднократно задерживали журналистов, которые освещали события по заданиям редакций. По данным Белорусской ассоциации журналистов, с начала протестов было зафиксировано не менее 550 задержаний сотрудников СМИ. 80 журналистов них сообщали о насилии со стороны сотрудников правоохранительных органов. 27 человек находятся под стражей по уголовным или административным делам.