Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман посоветовал выпускникам уезжать

Российский оппозиционный политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман порекомендовал выпускникам российских школ уезжать из страны. Он опубликовал пост в фейсбуке, в котором поделился взглядами на возможности добиться карьерного и профессионального роста в России.

Ещё несколько лет назад Ройзман, обращаясь к школьникам, призывал их рассчитывать прежде всего на свои собственные силы:

"Запомните: страна такая, сам не сделаешь – никто не сделает. И еще: в наших проблемах, хоть на личном уровне, хоть на уровне страны, не виноват никто, кроме нас самих. И, наконец, запомните: вам никто в этой жизни ничего не должен. И чем раньше вы это поймете, тем больше у вас в жизни шансов на успех", – сказал тогда Ройзман школьникам.

Теперь бывший мэр Екатеринбурга дополнил свое обращение словами "двери закрываются" и посоветовал выпускникам уезжать из России.

Россия находится на третьем месте в мире по общему числу эмигрировавших. Согласно исследованию издания "Проект", на 2017 год было зарегистрировано 10,6 миллиона человек, покинувших страну, – это около 7% от всего населения России.

Большинство эмигрантов из России 2017 года – люди трудоспособного возраста, до 34 лет. Резко увеличилось количество уезжающих с высшим образованием: по сравнению с 2012 годом – более чем в 4 раза. Количество эмигрировавших с учёной степенью возросло вдвое.

Больше 40 процентов россиян в качестве причин, заставивших задуматься об эмиграции, называют нестабильную экономическую ситуацию в своей стране и лучшие, по их мнению, условия жизни за рубежом.