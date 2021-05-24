Протасевич заявил из минского СИЗО, что "даёт признательные показания" 

Белорусские государственные и провластные СМИ распространили в понедельник вечером видеозапись с оппозиционным журналистом и одним из создателей телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, задержанным накануне в Минске.

На кадрах Протасевич, сидящий за столом без наручников и с пачкой сигарет, говорит, что находится в минском СИЗО № 1, где с ним обращаются "максимально корректно и по закону", и "продолжает сотрудничать со следствием и давать признательные показания по факту организации массовых беспорядков" в столице Беларуси. По соответствующей статье уголовного кодекса оппозиционеру может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.

Кроме того, на видео Протасевич заявляет, что "никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем и с какими-либо другими органами", у него нет. Ранее в оппозиционных белорусских СМИ появилась информация о том, что журналист госпитализирован в тяжёлом состоянии.

При этом телеграм-канал Nexta Live опубликовал фотографию Романа Протасевича, которая сделана в схожем, что и на видеозаписи, интерьере. На лице оппозиционера видны ссадины и царапины. "Судя по всему, Роман был избит", - заключают авторы канала.

Роман Протасович был задержан в Минске накануне. Это произошло после того, как в воскресенье в аэропорту столицы Беларуси совершил экстренную посадку самолёт ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.

Власти Беларуси подняли истребители, чтобы посадить самолёт в Минске, якобы из-за сообщения о бомбе на борту, которое оказалось в итоге ложным. После приземления лайнера выяснилось, что в нём находились Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега. Она была также задержана.

Европейские лидеры и США возложили ответственность за случившееся на режим Александра Лукашенко и потребовали немедленно освободить оппозиционного журналиста. В Литве, где проживал Протасевич, открыли уголовное дело по факту захвата воздушного судна.

США, Великобритания, Германия, Чехия, Польша, Ирландия, Украина, а также страны Балтии инициировали отказ от полётов в белорусском воздушном пространстве и отмену рейсов в страну.

В понедельник лидеры Евросоюза рассмотрят вопрос о санкциях против администрации Александра Лукашенко.