Проект Gulagu.net уходит из России, объявил Владимир Осечкин

В понедельник, 24 мая, основатель проекта "Гулагу - нет" объявил о решении приостановить работу в России и прекратить деятельность Совета координаторов Gulagu.net. Владимир Осечкин оценивает 9-летнюю работу своих единомышленников как эффективную и открытую. В социальной сети Gulagu.net участвуют 18 тысяч человек, это координаторы, корреспонденты, юристы.

На сайте проекта Владимир Осечкин опубликовал обращение к читателям и соратникам. "Лукашенко и Путин теперь уже ничего не скрывают и готовы действовать открыто с целью организации расправы с неугодными", – пишет Осечкин.

Он признаёт, что не все его коллеги поддержат решение, но настаивает на том, что приостановка работы в России и перенос архивов в Европу – это шаг, который защитит участников проекта, сохранит им жизнь и свободу.



В обращении, опубликованном на сайте, Осечкин пишет:

"Мы полностью переносим всю работу с видеоархивом, с документами и обращениями на территорию Европы, в удалённые от границ с Россией места более чем на 3,000 км.

Мы, независимые правозащитники, расследователи и блогеры, должны трезво понимать, что теперь мы - смертники и камикадзе. И мы это, к сожалению, понимаем. Мы защищаем права человека и ограничиваем произвол силовых ведомств, которые теперь позволяют себе безнаказанно применять боевые отравляющие вещества, использовать военные самолёты для захвата инакомыслящих, фальсифицировать уголовные деля для арестов неугодных. Мы знаем, что путинские и лукашенковские службисты, их агентура из числа криминалитета и наёмники могут в любой момент прийти за кем-то из нас. Но мы не будем жить в страхе и, пока живём, мы продолжим действовать честно и смело, проводить наши антикоррупционные и антипыточные расследования, и делать это мы будем открыто и профессионально. Всех не пересажают, не перестреляют и не перетравят. Их на всех нас точно не хватит. Но помогать им и отдавать сейчас наших людей в их руки мы не собираемся и не будем".