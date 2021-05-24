Лидеры стран ЕС согласились принять санкции против режима Лукашенко

Лидеры государств Европейского союза вечером в понедельник пришли к взаимному согласию о пакете санкций против Беларуси. В частности, вводится запрет на использование белорусской авиацией воздушного пространства всех 27 государств ЕС.

Решение европейских лидеров стало ответом союзников на произошедшую в минувшее воскресенье насильственную посадку в Минске пассажирского лайнера компании Ryanair, летевшего из Греции в Литву. После приземления в минском аэропорту белорусские власти задержали одного из пассажиров - журналиста и блогера Романа Протасевича. Он был арестован и доставлен в следственный изолятор.

Беспрецедентным произволом названы действия режима Лукашенко, применившего к иностранному воздушному судну ложь о якобы заложенной в самолёте бомбе и направившего на перехват самолёта вооружённый ракетами истребитель.

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