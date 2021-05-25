"Лучше пешком". Блогеры о сравнении ГУЛАГа с социальным лифтом

23 мая на сайте государственного информационного агентства РИА Новости была опубликована колонка, в которой утверждается, что условия в ГУЛАГе казались невыносимыми только интеллигенции, в то время как людям попроще в лагерях часто жилось комфортнее, чем на воле, и ГУЛАГ для них "становился социальным лифтом". Цитаты из статьи широко разошлись по Сети и вызвали множество возмущенных откликов.
"Такое впечатление, что оголтелая критика всего и вся — особенно с упоминанием Сталина и ГУЛАГа — сводится к тому, чтобы затормозить развитие нашей страны", - такой вывод делает автор колонки Виктория Никифорова.
Мы все же дожили до этого. Государственное информационное агентство, возглавляемое Симоньянихой, официально прославляет ГУЛАГ. У нас кремлевские любят поговорить о русофобии. Вот она, русофобия, на сайте РИА «Новости», знакомьтесь.
В принципе давно ожидаемое событие: российская пропаганда стала заявлять, что ГУЛАГ - это было не так уж и плохо. Значит, скоро о том же самом начнут говорить официальные лица.
Банально, но реальность действительно превосходит самые смелые ожидания. Во всяком случае, мои.
Я ждал каких-то программных текстов о том, что с репрессиями было не все так однозначно, что многих сажали по делу и обоснованно... Но оказалось - зачем так усложнять? ГУЛАГ как социальный лифт. Точка.
А помните, относительно недавно нас возмущал оборот "эффективный менеджер"? По нынешним временам - еще слабо сказано. Гениальный. Просто гениальный. Менеджер, вождь и лучший друг советских заключенных.
ЧТО ЭТО ЗА С(Т)РА(Н)НОЕ ГОСУДАРСТВО,
в котором крестьяне и рабочие жили в такой нищете, что даже ГУЛАГ – якобы – был для них благом? Кормили, дескать…
Через 10, 15, 20 лет после октябрьского переворота народ жил так голодно и бездомно, что была единственная надежда выжить – попасть на зону?
Это я о статье про ГУЛАГ как социальный лифт.
Вот так сталинская сволочь вдруг ненароком уделывает любимую соввласть.
Есть и те, кто считает, что Берия великий человек, добряк, так как шарашки, видите ли, помогли сотрудникам выжить. Вот такой вот выбор как норма: либо шарашка, либо сдохни на лесоповале. И палач такой добрый: кормит. Вариант "жить дома, работать в институте" не рассматривается.
Я не стану спрашивать, по чьей вине так голодали крестьяне (до революции ничего подобного голоду 30-х гг. не случалось никогда), не буду напоминать, что далеко не все, оказавшиеся в ГУЛАГе не только по "политической" 58-й статье, но и по "бытовым" статьям, были уголовниками, не буду интересоваться, какие именно высокооплачиваемые специальности приобрели в ГУЛАГе люди, долбившие на морозе мёрзлый грунт или рубившие лес и занимавшиеся убийственной ручной трелёвкой. Я лишь напомню, чем оборачивалась для попавшего в ГУЛАГ крестьянина воспетая Никифоровой "трехразовая еда".
Самый здоровый лесоповальщик через несколько месяцев обречен на голодную смерть
«“Большая пайка" действительно была большой! Утром нормальный заключенный получал 400 граммов хлеба и миску затирухи; придя с работы, на которой он не только ВЫПОЛНИЛ, но и ПЕРЕВЫПОЛНИЛ норму, лесоруб получал 600 граммов хлеба, миску затирухи, еще 200 граммов хлеба вместо второго блюда и еще 200 граммов хлеба — как «премиальное блюдо» за перевыполнение нормы. Следовательно, большая пайка составляла почти пол-тора килограмма хлеба. Пусть сырого, плохо пропеченного, но настоящего хлеба! Для крестьянина, годами жившего впроголодь, такое количество хлеба — даже без приварка — казалось колоссальным. На такой пайке прожить можно!
В действительности на такой пайке на лесоповале прожить нельзя. Не-возможно… Дефицит между потраченной энергией и возвращенными «большой пайкой» калориями так велик, что самый здоровый лесоповальщик через несколько месяцев обречен на неминуемую голодную смерть. Самую тривиальную голодную смерть при пайке в полтора кило».
(Разгон Л. Э. Непридуманное. М., 1991)
Не случайно опытные зэки предпочитали, если было возможно, отказываться от работы и оставаться на штрафном пайке (300 г хлеба без приварка), приговаривая, что "губит не маленькая пайка, а большая".
Стоит добавить, что выполнить норму мог далеко не каждый крепкий деревенский мужик, а невыполнившие переводились на тот же штрафной паёк, стремительно превращались в немощных доходяг и погибали.
А г-же Никифоровой могу лишь пожелать испытать на себе прелести ГУЛАГовского социального лифта. Авось она даже приобретет новую, более ей подходящую профессию, в которой не так будет заметен ее зашкаливающий цинизм. Правда, едва ли эта профессия окажется столь же высокооплачиваемой, как публичное оправдание ГУЛАГа под крылом РИА "Новости".
Грешно, конечно, желать кому-то попасть на лесоповал. Но иногда, особенно когда человек, лишённый исторической памяти, [наглеет] в край, — то очень хочется отправить его туда хотя бы на месяц.
Чисто в рамках профилактики.
З.Ы. Или Б-г с ним с лесоповалом. Можно и на раскопки могильников жертв большевицкой власти. В Сандармох тот же. Или на недавно открытые захоронения в Коммунарке. Немцы, пережившие нацизм, это практиковали в рамках денацификации для тех, кто 12 лет славословил «великого фюрера». И, надо сказать, работало. И до сих пор эффект чувствуется...
Ого, дошли до оправдания ГУЛАГа на верхнем уровне. То есть, если для большинства заключенных это был социальный лифт, то и расстрелы скоро назовут гуманной эвтаназией, я так понимаю.
Железная логика, или Если уж разбираться, то разбираться до конца...
Давайте же разберемся и с так называемыми расстрелами в затылок, которые практиковались в сталинскую эпоху. Ну, да, конечно, хлипкие, не привыкшие к боли столичные интеллектуалы, умирая, испытывали куда менее приятные ощущения, чем мягкое поглаживание по голове, предпринимаемое их богемными подругами. Однако для сотен тысяч простых, с детства закаленных суровыми подзатыльниками отцов людей расстрел становился — как бы парадоксально это ни звучало — социальным лифтом. Лифтом на тот свет, где не придется голодать и искать крышу над головой.
(читайте завтра в РИА Новости)
Шутки на тему "социального лифта" не заставили себя ждать, но в то же время многие комментаторы уверены, что этот "лифт" скоро может приехать за любым жителем России, в том числе, возможно, и за автором смелой колонки.
На фиг такой лифт. Мы лучше пешком.
Алло, элитарии, родные, пора валить, если не хотите оказаться внутри "социального лифта"!
А все уже придумали эту страшилку, правда? Не только я?
«Девочка, девочка, чОрный социальный лифт уже едет в твой подъезд...»
Посадка в социальный лифт. (Заметка на полях дискуссии).
А кто-то вспоминает, что еще не так давно российские власти публично осуждали сталинские репрессии.
В то, что нынешние власти могут санкционировать тексты, подобные колонке Никифоровой, не хочется верить.
В статье о ГУЛАГЕ меня больше всего поразил ее непрофессионализм. То есть, задумка там понятная - противопоставить «либералов» «глубинному народу», но вот исполнение... Такой программный текст должен был бы быть гораздо более глубоким. А тут - мысль автора скачет с предмета на предмет, не раскрывая ни один из них до конца, так, словно материал писал Газманов. Конечно, можно предположить, что в РИА нормальные журналисты и редакторы работать уже не идут и туда набирают людей с улицы. Но в самом Кремле ведь профессионалы не перевились, могли бы добиться должного качества.
Жизнь на воле будет такой, что ГУЛАГ вам покажется раем
Нет, что-то здесь не так. Конспиролог углядел бы в происходящем тайный саботаж исполнителей, или, как минимум, страшную спешку - когда думать некогда, а надо «скорей-скорей». Я не конспиролог, поэтому скажу проще: это ещё одно подтверждение того, что система потихоньку деградирует. Те, кто могут, уже ничего не хотят, общий вектор происходящих событий слишком уж им не нравится. В таких ситуациях руль обычно захватывают восторженные идиоты. Они и обеспечивают конечный коллапс. Ведь, если вдуматься, какой месседж послали вчера авторы этого шедевра народу? Что в сухом остатке осядет в головах? А вот что: «Люди, вас ждёт ГУЛАГ, но вы не переживайте; жизнь на воле будет такой, что ГУЛАГ вам покажется раем».
Это, безусловно, именно то, о чем мечтает российский избиратель. То, чем надо вдохновить его в преддверии выборов.
Очень бы хотелось, чтобы кто-то, кто работает в нынешнем РИАНе подтвердил, что вот это вот написал живой человек, а не робот-генератор «годных» текстов. Человек, учившийся в школе, читавший книги, смотревший фильмы, ходивший в музеи.
Нет, понятно, что «сколько людей, столько и мнений», но как по мне, это - не мнение. Это какой-то мрак и амок буковками по экрану.
Однако колонка Никифоровой появилась на свет не просто так: это часть кампании, призванной убедить россиян в полезности трудовых лагерей, которые сейчас хочет возродить ФСИН.
Недавно член Общественной палаты РФ Мария Бутина сравнила колонию, где сидит политзаключенный Алексей Навальный, с пионерским лагерем, отметив прекрасные условия содержания зеков. А теперь государственное СМИ РИА Новости опубликовало материал, восхваляющий советский ГУЛАГ. В статье Виктории Никифоровой "В России готовятся возродить ГУЛАГ" рассказывается о преимуществе такой системы перевоспитания криминальных элементов.
В общем, других "социальных лифтов", кроме ГУЛАГА, у этой власти для нас с вами нет. И примечательно, что такого рода материалы в ведущих государственных СМИ поправляют главу ФСИН, считающего, что его предложение об использовании принудительного труда заключенных на великих стройках путинизма к советскому ГУЛАГу отношения не имеет. Имеет, имеет - кричат пропагандисты, описывая прелести лагерной жизни.
Глава ФСИН предложил использовать труд заключенных, чтобы заменить ими мигрантов, которые разъехались по домам из-за пандемии коронавируса.
Вы спрашивали, что такое импортозамещение?
Она пишет в рамках гуманитарной кампании ФСИН по замене заключения на общественно-полезные работы, где будут созданы достойные условия жизни, труда и профессионального обучения.
Мне только не понятно, зачем врать про хорошо известное прошлое, когда можно эффектно показать контраст современной гуманной системы ФСИН и тоталитарного бесчеловечного монстра ГУЛАГ?
Инициативу главы ФСИН поддерживают только те, кто принципиально возражает против мигрантов - да и то с оговорками.
На Калашникова тут же набросились, что он предлагает ГУЛАГ. Хотя на самом деле он предложил его противоположность - фактическое освобождение 200 тысяч заключенных, замена им лагеря на принудительные работы.
Любые усилия по снижению мигрантозависимости экономики - благо. Так что и это предложение нельзя не приветствовать.
В самом по себе использовании труда заключенных нет ничего дурного. Транссиб строили на 20% заключенные. И они оказались эффективней мигрантов китайцев.
Но контекст, Генрих Генрихович, но контекст? В ситуации, когда по ТВ показывают Обитель и диванные эксперты рассказывают о том, что без ГУЛАГ-а нет победы, в ситуации, когда девочки-журналистки вчера из Открытых Медиа радуют нас сочинениями, что в ГУЛАГ-е не было ничего плохого...
В то, что новый ГУЛАГ не будет ГУЛАГом, конечно, никто не верит.
Все, кто ринулся одобрять идею директора ФСИН, – и депутаты, и казенные правозащитники, и блогеры за еду, – отлично понимают, что это будет именно ГУЛАГ. Но их это, похоже, никак не занимает.
Впрочем, тут ведь другое показательно. Двадцать лет вставания с колен, укрепления вертикали, счастливое десятилетие дорогой нефти… Бесконечные разговоры о собственном величии, конфликт со всем уже почти миром, бескомпромиссная борьба с внешним врагом и его пособниками. Геополитические успехи и высокотехнологичные прорывы. Слова про «веру в добро и справедливость», на пеньке вписанные в изувеченную Конституцию.
Но стоило только столкнуться с дефицитом мигрантов, полубесправных полурабов, – и государство сразу же начинает нервно оглядываться по сторонам в поисках уже настоящих рабов, лишенных любых прав.
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