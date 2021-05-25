"Лучше пешком". Блогеры о сравнении ГУЛАГа с социальным лифтом

23 мая на сайте государственного информационного агентства РИА Новости была опубликована колонка, в которой утверждается, что условия в ГУЛАГе казались невыносимыми только интеллигенции, в то время как людям попроще в лагерях часто жилось комфортнее, чем на воле, и ГУЛАГ для них "становился социальным лифтом". Цитаты из статьи широко разошлись по Сети и вызвали множество возмущенных откликов.

"Такое впечатление, что оголтелая критика всего и вся — особенно с упоминанием Сталина и ГУЛАГа — сводится к тому, чтобы затормозить развитие нашей страны", - такой вывод делает автор колонки Виктория Никифорова.

Роман Попков

Мы все же дожили до этого. Государственное информационное агентство, возглавляемое Симоньянихой, официально прославляет ГУЛАГ. У нас кремлевские любят поговорить о русофобии. Вот она, русофобия, на сайте РИА «Новости», знакомьтесь.

Кирилл Шулика

В принципе давно ожидаемое событие: российская пропаганда стала заявлять, что ГУЛАГ - это было не так уж и плохо. Значит, скоро о том же самом начнут говорить официальные лица.

Виталий Рувинский

Банально, но реальность действительно превосходит самые смелые ожидания. Во всяком случае, мои.

Я ждал каких-то программных текстов о том, что с репрессиями было не все так однозначно, что многих сажали по делу и обоснованно... Но оказалось - зачем так усложнять? ГУЛАГ как социальный лифт. Точка.

А помните, относительно недавно нас возмущал оборот "эффективный менеджер"? По нынешним временам - еще слабо сказано. Гениальный. Просто гениальный. Менеджер, вождь и лучший друг советских заключенных.

Денис Драгунский

ЧТО ЭТО ЗА С(Т)РА(Н)НОЕ ГОСУДАРСТВО,

в котором крестьяне и рабочие жили в такой нищете, что даже ГУЛАГ – якобы – был для них благом? Кормили, дескать…

Через 10, 15, 20 лет после октябрьского переворота народ жил так голодно и бездомно, что была единственная надежда выжить – попасть на зону?

Это я о статье про ГУЛАГ как социальный лифт.

Вот так сталинская сволочь вдруг ненароком уделывает любимую соввласть.

Оксана Дьяченко

Есть и те, кто считает, что Берия великий человек, добряк, так как шарашки, видите ли, помогли сотрудникам выжить. Вот такой вот выбор как норма: либо шарашка, либо сдохни на лесоповале. И палач такой добрый: кормит. Вариант "жить дома, работать в институте" не рассматривается.

Леонид Кацва

Я не стану спрашивать, по чьей вине так голодали крестьяне (до революции ничего подобного голоду 30-х гг. не случалось никогда), не буду напоминать, что далеко не все, оказавшиеся в ГУЛАГе не только по "политической" 58-й статье, но и по "бытовым" статьям, были уголовниками, не буду интересоваться, какие именно высокооплачиваемые специальности приобрели в ГУЛАГе люди, долбившие на морозе мёрзлый грунт или рубившие лес и занимавшиеся убийственной ручной трелёвкой. Я лишь напомню, чем оборачивалась для попавшего в ГУЛАГ крестьянина воспетая Никифоровой "трехразовая еда".

Самый здоровый лесоповальщик через несколько месяцев обречен на голодную смерть

«“Большая пайка" действительно была большой! Утром нормальный заключенный получал 400 граммов хлеба и миску затирухи; придя с работы, на которой он не только ВЫПОЛНИЛ, но и ПЕРЕВЫПОЛНИЛ норму, лесоруб получал 600 граммов хлеба, миску затирухи, еще 200 граммов хлеба вместо второго блюда и еще 200 граммов хлеба — как «премиальное блюдо» за перевыполнение нормы. Следовательно, большая пайка составляла почти пол-тора килограмма хлеба. Пусть сырого, плохо пропеченного, но настоящего хлеба! Для крестьянина, годами жившего впроголодь, такое количество хлеба — даже без приварка — казалось колоссальным. На такой пайке прожить можно!

В действительности на такой пайке на лесоповале прожить нельзя. Не-возможно… Дефицит между потраченной энергией и возвращенными «большой пайкой» калориями так велик, что самый здоровый лесоповальщик через несколько месяцев обречен на неминуемую голодную смерть. Самую тривиальную голодную смерть при пайке в полтора кило».

(Разгон Л. Э. Непридуманное. М., 1991)

Не случайно опытные зэки предпочитали, если было возможно, отказываться от работы и оставаться на штрафном пайке (300 г хлеба без приварка), приговаривая, что "губит не маленькая пайка, а большая".

Стоит добавить, что выполнить норму мог далеко не каждый крепкий деревенский мужик, а невыполнившие переводились на тот же штрафной паёк, стремительно превращались в немощных доходяг и погибали.

А г-же Никифоровой могу лишь пожелать испытать на себе прелести ГУЛАГовского социального лифта. Авось она даже приобретет новую, более ей подходящую профессию, в которой не так будет заметен ее зашкаливающий цинизм. Правда, едва ли эта профессия окажется столь же высокооплачиваемой, как публичное оправдание ГУЛАГа под крылом РИА "Новости".

Александр Фельдман

Грешно, конечно, желать кому-то попасть на лесоповал. Но иногда, особенно когда человек, лишённый исторической памяти, [наглеет] в край, — то очень хочется отправить его туда хотя бы на месяц.

Чисто в рамках профилактики.

З.Ы. Или Б-г с ним с лесоповалом. Можно и на раскопки могильников жертв большевицкой власти. В Сандармох тот же. Или на недавно открытые захоронения в Коммунарке. Немцы, пережившие нацизм, это практиковали в рамках денацификации для тех, кто 12 лет славословил «великого фюрера». И, надо сказать, работало. И до сих пор эффект чувствуется...

Антон Ширяев

Ого, дошли до оправдания ГУЛАГа на верхнем уровне. То есть, если для большинства заключенных это был социальный лифт, то и расстрелы скоро назовут гуманной эвтаназией, я так понимаю.

Олег Лекманов

Железная логика, или Если уж разбираться, то разбираться до конца...

Давайте же разберемся и с так называемыми расстрелами в затылок, которые практиковались в сталинскую эпоху. Ну, да, конечно, хлипкие, не привыкшие к боли столичные интеллектуалы, умирая, испытывали куда менее приятные ощущения, чем мягкое поглаживание по голове, предпринимаемое их богемными подругами. Однако для сотен тысяч простых, с детства закаленных суровыми подзатыльниками отцов людей расстрел становился — как бы парадоксально это ни звучало — социальным лифтом. Лифтом на тот свет, где не придется голодать и искать крышу над головой.

(читайте завтра в РИА Новости)

Шутки на тему "социального лифта" не заставили себя ждать, но в то же время многие комментаторы уверены, что этот "лифт" скоро может приехать за любым жителем России, в том числе, возможно, и за автором смелой колонки.

Максим Жук

На фиг такой лифт. Мы лучше пешком.

Соня Соколова

Алло, элитарии, родные, пора валить, если не хотите оказаться внутри "социального лифта"!

Екатерина Кадиева

А все уже придумали эту страшилку, правда? Не только я?

«Девочка, девочка, чОрный социальный лифт уже едет в твой подъезд...»

Александр Архангельский

Посадка в социальный лифт. (Заметка на полях дискуссии).

А кто-то вспоминает, что еще не так давно российские власти публично осуждали сталинские репрессии.

В то, что нынешние власти могут санкционировать тексты, подобные колонке Никифоровой, не хочется верить.

Аббас Галлямов

В статье о ГУЛАГЕ меня больше всего поразил ее непрофессионализм. То есть, задумка там понятная - противопоставить «либералов» «глубинному народу», но вот исполнение... Такой программный текст должен был бы быть гораздо более глубоким. А тут - мысль автора скачет с предмета на предмет, не раскрывая ни один из них до конца, так, словно материал писал Газманов. Конечно, можно предположить, что в РИА нормальные журналисты и редакторы работать уже не идут и туда набирают людей с улицы. Но в самом Кремле ведь профессионалы не перевились, могли бы добиться должного качества.

Жизнь на воле будет такой, что ГУЛАГ вам покажется раем

Нет, что-то здесь не так. Конспиролог углядел бы в происходящем тайный саботаж исполнителей, или, как минимум, страшную спешку - когда думать некогда, а надо «скорей-скорей». Я не конспиролог, поэтому скажу проще: это ещё одно подтверждение того, что система потихоньку деградирует. Те, кто могут, уже ничего не хотят, общий вектор происходящих событий слишком уж им не нравится. В таких ситуациях руль обычно захватывают восторженные идиоты. Они и обеспечивают конечный коллапс. Ведь, если вдуматься, какой месседж послали вчера авторы этого шедевра народу? Что в сухом остатке осядет в головах? А вот что: «Люди, вас ждёт ГУЛАГ, но вы не переживайте; жизнь на воле будет такой, что ГУЛАГ вам покажется раем».

Это, безусловно, именно то, о чем мечтает российский избиратель. То, чем надо вдохновить его в преддверии выборов.

Елена Панфилова

Очень бы хотелось, чтобы кто-то, кто работает в нынешнем РИАНе подтвердил, что вот это вот написал живой человек, а не робот-генератор «годных» текстов. Человек, учившийся в школе, читавший книги, смотревший фильмы, ходивший в музеи.

Нет, понятно, что «сколько людей, столько и мнений», но как по мне, это - не мнение. Это какой-то мрак и амок буковками по экрану.

Однако колонка Никифоровой появилась на свет не просто так: это часть кампании, призванной убедить россиян в полезности трудовых лагерей, которые сейчас хочет возродить ФСИН.

Николай Подосокорский

Недавно член Общественной палаты РФ Мария Бутина сравнила колонию, где сидит политзаключенный Алексей Навальный, с пионерским лагерем, отметив прекрасные условия содержания зеков. А теперь государственное СМИ РИА Новости опубликовало материал, восхваляющий советский ГУЛАГ. В статье Виктории Никифоровой "В России готовятся возродить ГУЛАГ" рассказывается о преимуществе такой системы перевоспитания криминальных элементов.

В общем, других "социальных лифтов", кроме ГУЛАГА, у этой власти для нас с вами нет. И примечательно, что такого рода материалы в ведущих государственных СМИ поправляют главу ФСИН, считающего, что его предложение об использовании принудительного труда заключенных на великих стройках путинизма к советскому ГУЛАГу отношения не имеет. Имеет, имеет - кричат пропагандисты, описывая прелести лагерной жизни.

Глава ФСИН предложил использовать труд заключенных, чтобы заменить ими мигрантов, которые разъехались по домам из-за пандемии коронавируса.

Андрей Мальгин

Вы спрашивали, что такое импортозамещение?

Андрей Голуенко

Она пишет в рамках гуманитарной кампании ФСИН по замене заключения на общественно-полезные работы, где будут созданы достойные условия жизни, труда и профессионального обучения.

Мне только не понятно, зачем врать про хорошо известное прошлое, когда можно эффектно показать контраст современной гуманной системы ФСИН и тоталитарного бесчеловечного монстра ГУЛАГ?

Инициативу главы ФСИН поддерживают только те, кто принципиально возражает против мигрантов - да и то с оговорками.

Егор Холмогоров

На Калашникова тут же набросились, что он предлагает ГУЛАГ. Хотя на самом деле он предложил его противоположность - фактическое освобождение 200 тысяч заключенных, замена им лагеря на принудительные работы.

Любые усилия по снижению мигрантозависимости экономики - благо. Так что и это предложение нельзя не приветствовать.

В самом по себе использовании труда заключенных нет ничего дурного. Транссиб строили на 20% заключенные. И они оказались эффективней мигрантов китайцев.

Но контекст, Генрих Генрихович, но контекст? В ситуации, когда по ТВ показывают Обитель и диванные эксперты рассказывают о том, что без ГУЛАГ-а нет победы, в ситуации, когда девочки-журналистки вчера из Открытых Медиа радуют нас сочинениями, что в ГУЛАГ-е не было ничего плохого...

В то, что новый ГУЛАГ не будет ГУЛАГом, конечно, никто не верит.

Иван Давыдов

Все, кто ринулся одобрять идею директора ФСИН, – и депутаты, и казенные правозащитники, и блогеры за еду, – отлично понимают, что это будет именно ГУЛАГ. Но их это, похоже, никак не занимает.

Впрочем, тут ведь другое показательно. Двадцать лет вставания с колен, укрепления вертикали, счастливое десятилетие дорогой нефти… Бесконечные разговоры о собственном величии, конфликт со всем уже почти миром, бескомпромиссная борьба с внешним врагом и его пособниками. Геополитические успехи и высокотехнологичные прорывы. Слова про «веру в добро и справедливость», на пеньке вписанные в изувеченную Конституцию.

Но стоило только столкнуться с дефицитом мигрантов, полубесправных полурабов, – и государство сразу же начинает нервно оглядываться по сторонам в поисках уже настоящих рабов, лишенных любых прав.