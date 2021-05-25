Министерство цифрового развития предложило освободить государственные СМИ от обязанности отчитываться о получении денег из-за границы. Проект закона выложен на официальном портале проектов нормативных правовых актов, о нём сообщила "Парламентская газета".

Сейчас российские СМИ обязаны раз в четыре месяца отчитываться перед Роскомнадзором о получении денег из-за границы. Список отчитавшихся публикуется потом на сайте ведомства. В последних двух отчётах о получении денег из-за рубежа сообщили государственные агентства ТАСС и канал RT.

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В пояснительной записке к законопроекту заявлено, что на государственные СМИ не распространяются "попытки влиять извне и исказить действительность", а государственные СМИ "имеют стратегическое значение для обеспечения безопасности страны". При этом отмечается, что госСМИ могут получать деньги из-за границы, чтобы "обеспечить актуальное представление информационной картины мира".

В 2017 году канал Настоящее Время сообщал о размещении российскими СМИ материалов, оплаченных правительством Северной Кореи. В списке публиковавших статьи о развитии КНДР изданий оказались правительственная "Российская газета" и канал министерства обороны "Звезда". С 2018 года российские государственные СМИ публикуют у себя пропагандистские сообщения, подготовленные государственной Медиакорпорацией Китая, писала "Медуза".