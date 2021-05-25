В Беларуси семь активистов получили от 4 до 7 лет тюрьмы

В Беларуси Могилевский областной суд приговорил к различным срокам лишения свободы семерых оппозиционных активистов по обвинению в организации массовых беспорядков. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Один из лидеров партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец получил семь лет колонии строгого режима. К такому же сроку приговорены активисты "Европейской Беларуси" Евгений Афнагель и Андрей Войнович. Активисты Павел Юхневич, Максим Винярский и блогер ютьюб-канала "Серый кот" Дмитрий Козлов получили по пять лет колонии строгого режима, редактор телеграм-каналов Ирина Счастная – 4 года лишения свободы.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме. 12 мая возле здания суда были задержаны и приговорены к 20 суткам административного ареста могилёвские журналисты Александр Бураков и Владимир Лабцевич. По 15 суток ареста получили оппозиционные политики Олег Аксёнов и Владимир Шанцов, которые пришли поддержать родственников обвиняемых.

Белорусские правозащитники назвали осуждённых активистов политзаключёнными.