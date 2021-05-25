Глава Коми ответил на возмущение сельчан словами "У вас я – Путин"

Глава республики Коми Владимир Уйба ответил словами "У вас я – Путин" на возмущения жителей посёлка Мутный Материк, которые высказали намерение обратиться к президенту по поводу разлива нефти на Ошском месторождении. Отрывок встречи губернатора с сельчанами опубликовал ютьюб-канал "Новая Республика".

Уйба попросил жителей поселка составить "перечень вопросов", которые нужно решить в селе, однако подчеркнул, что не надо их связывать "с сегодняшней ситуацией с нефтью". Жители заявили, что составляют подобный перечень ежегодно. На что Уйба ответил, что никогда его не получал. Некоторые участники встречи отметили, что стоит обращаться "напрямую к Путину".

"Да какой Путин? У вас я – Путин. Какой Путин вам?" – сказал Уйба. После этого один из присутствующих переспросил: "Вы наш Путин?" Уйба снова ответил: "Да, конечно. Я для вас Путин, конечно! А кто я для вас?"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова главы Республики Коми вырваны из контекста. В Кремле считают, что Уйба говорил о том, что у руководителя региона есть свои полномочия и ответственность.