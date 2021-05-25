Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы

С 1 июня Грузия полностью открывает свои сухопутные границы для въезда иностранных граждан. Гости страны должны будут предъявить пограничникам справку о полной вакцинации либо документ об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, проведённого за 72 часа до въезда.

Сухопутные границы Грузии с Россией, Арменией, Азербайджаном и Турцией закрылись более года назад в самом начале пандемии COVID-19. Решение об открытии границ во вторник принял Координационный совет при правительстве Грузии. Он также разрешил кафе и ресторанам работать в выходные.

Эти решения взаимосвязаны, поскольку власти открывают границы, несмотря на всё ещё тяжёлую эпидемиологическую ситуацию, рассчитывая привлечь туристов, в первую очередь из России. Министр экономического развития Натия Турнава заявила, что открытие сухопутных границ, а также возобновление авиасообщения с внешним миром позволит Грузии "восстановить туристическую индустрию на 50% по сравнению с "доковидным" уровнем". В 2019 году общие доходы от туризма составили более 3 миллиардов долларов.

Правительство Грузии пока не отменяет комендантский час, действующий по всей территории страны, в том числе в туристических центрах с 23:00 часов вечера до 5:00 часов утра.