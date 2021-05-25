В Якутии ввели обязательную вакцинацию, назвав её "массовой"

Во вторник днём власти Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Соответствующее распоряжение подписала главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева, объяснив его напряжённой эпидемиологической ситуацией в регионе. Решение подтвердил и глава Якутии Айсен Николаев.

Согласно документу, в Якутии должно быть привито не менее 70% взрослого населения. При этом работодателей, которые не обеспечат вакцинацию своих сотрудников, будут штрафовать на 200 тысяч рублей. Тех же сотрудников, кто сам откажется от прививки, не допустят к работе.

Однако ближе к вечеру в сообщении пресс-службы главы Якутии слово "обязательная" заменили на слово "массовая". О том, изменятся ли при этом условия вакцинации, власти пока не сообщили.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что россиян не стоит "переламывать" обязательной вакцинацией. Она отмечала, что некоторым гражданам она противопоказана по медицинским показаниям.

На начало 2021-го года население Якутии составляло почти 982 тысячи человек. К маю были привиты 120 тысяч.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, резкий рост числа новых случаев заражения COVID-19, регистрируемых за сутки, начался в Якутии в середине апреля. К концу мая число таких случаев выросло с тридцати до ста двенадцати.

