В Саратовской области заключённые в знак протеста нанесли себе увечья

В городе Балашов Саратовской области двадцать семь заключённых в знак протеста против плохих условий содержания объявили голодовку, сломали камеры видеонаблюдения в помещениях, а некоторые из них нанесли себе увечья - в частности, зашили себе рты, порезали животы и руки.

В региональном управлении ФСИН частично подтвердили эту информацию, заявив, что осуждённые являются "злостными нарушителями порядка", которые выступают против плановых обысков и требуют "посылок и передач сверх установленного законом лимита", чтобы получать "продукты питания домашнего приготовления". Также во ФСИН утверждают, что протестующие в "демонстративно-шантажной форме совершили акты аутоагрессии".

Ранее родственники заключённых написали открытое письмо, разослав его в СМИ. В нём утверждалось, что содержащиеся в одной из колоний Саратовской области вынуждены посещать баню вместе с больными туберкулезом, а в их камерах сыро и бегают крысы.