Дума одобрила запрет на отождествление СССР и нацистской Германии

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий отрицать "решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы".

Также документ запрещает отождествлять "цели, решения и действия советского руководства, военного командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями представителей нацистской Германии и стран "оси", установленными Нюрнбергским трибуналом и другими судами в период Второй мировой войны".

В случае окончательного принятия законопроекта запрет будет распространяться на публичные выступления, "публично демонстрирующиеся произведения", СМИ и интернет.

Законопроект был внесён в Госдуму 5 мая главой думского комитета по культуре Еленой Ямпольской, первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым и сенатором Алексеем Пушковым по инициативе президента России Владимира Путина. По словам авторов документа, его цель - "поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, а также омерзительным спекуляциям на нашей Победе".