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МВД составило протокол на Dolce & Gabbana за пропаганду ЛГБТ 

Символика ЛГБТ 

МВД по Подмосковью составило административный протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних из-за размещения брендом одежды Dolce & Gabbana рекламного ролика с целующимися девушками в инстаграме.

Ранее видеоролик на предмет нарушения российского законодательства просил проверить депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Романов. С его слов, ему поступило соответствующее обращение от граждан.

На странице итальянской компании Dolce & Gabbana в описании к ролику сказано, что таким образом бренд поддерживает организацию TrevorProject, которая борется с самоубийствами среди представителей ЛГБТ.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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