В годовщину убийства Джорджа Флойда его семья призвала к реформе полиции

Во вторник, 25 мая, в первую годовщину Джорджа Флойда при задержании полицией, его семья призвала американских законодателей начать реформу полиции. 46-летний житель Миннеаполиса был убит полицейским Дереком Шовином, который более девяти минут удерживал Флойда на земле, применяя к нему удушающий приём.

Смерть Флойда вызвала во многих городах США и других стран волну протеста против расизма и полицейского насилия. Американские законодатели на федеральном уровне и на уровне штатов предложили проекты реформирования полиции.

Брат Джорджа Флойда, Филонайз, в годовщину его убийства, обратился к журналистам и конгрессменам с призывом к изменениям. Стоявшая рядом с ним на ступенях Капитолия спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси сказала, выразила надежду на скорое принятие законопроекта о реформе полиции.

Затем родственники Флойда направились в Белый дом на встречу с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

В Минеаполисе участники фонда имени Джорджа Флойда, созданного в его память, утроили угощение и концерт в парке у здания суда, где в прошлом месяце присяжные вынесли обвинительный вердикт полицейскому. Приговор будет оглашен 25 июня. Дереку Шовину может грозить лишение свободы на срок до 40 лет.