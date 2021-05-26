При столкновении японского и российского судов погибли три человека

Трое японских рыбаков погибли после столкновения российского и японского судов в Охотском море у побережья острова Хоккайдо. Об этом сообщило агентство Kyodo. О гибели троих японских моряков также сообщает "Интерфакс" со ссылкой на морской спасательный центр в Южно-Сахалинске.

Инцидент произошел в 23 километрах от берега к северо-востоку от порта Момбецу, в территориальных водах Японии, сообщал ранее телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану. Небольшая японская шхуна (9,7 тонны) занималась ловлей краба в Охотском море, российское торговое судно "Амур", водоизмещением 662 тонны, перевозило морепродукты. В результате столкновения японское судно перевернулось. Российские моряки подняли из воды пятерых японских рыбаков, трое из которых были мертвы.

Среди россиян пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной столкновения стала плохая видимость и сложные метеоусловия.

Российское судно "Амур" отконвоировали в порт Момбецу для разбирательств. В частности, предстоит установить, имелось ли в наличии и сработало ли на судах оборудование, предупреждающее об опасном сближении, рассказали в российском спасательном центре.