В Москве закрыли выставку "Лизы Алерт" о пропавших детях

В Москве администрация парка "Музеон" закрыла выставку добровольческого поискового отряда "Лиза Алерт" о пропавших детях. Об этом рассказал координатор движения Олег Леонов. Администрация парка, по его словам, обосновала закрытие выставки возрастным рейтингом 18+.

Выставку открыли 25 мая, в Международный день пропавших детей. Инсталляция состоит из семи железных конструкций, внутри которых от первого лица написаны истории погибших после исчезновения детей. "Эта выставка предназначена для взрослых, на ней стоят значки "18+". Но администрация её огородила. Теперь никто не может попасть внутрь", – рассказал Леонов. Он добавил, что движение готово поставить волонтёров возле инсталляции, чтобы предупреждать о возрастном рейтинге экспозиции. Для взрослых доступ на выставку должен быть обязательно открыт, считают в "Лиза Алерт" и требуют снять ограждения.

Ежегодно в России пропадает более 55 тысяч детей. Однако точной статистики нет. По мнению волонтёров, неофициальные цифры гораздо выше.

Ранее художник Покрас Лампас нарисовал на стене дома в центре Москвы граффити — уходящая в бесконечность спираль из сотен имен пропавших детей.