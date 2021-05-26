Художники граффити проникли на Байконур и разрисовали "Буран"

На космодром Байконур проникли художники граффити из петербургской команды "DobroCrew" и разрисовали недостроенный космический корабль "Буран". Они сделали надписи "Юра, мы приехали", "Прежде чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле" и "Добро".

Один из авторов граффити - художник BursOne - на своей странице в инстаграме он рассказал, что к проникновение на Байконур и создание рисунка на "Буране" готовилось полтора года. Четыре художника и местный проводник двое суток шли по степи, прячась от патрулей. Сейчас эти записи из инстаграма BursOne удалены. Фотографии разрисованного корабля публикует РИА Новости.

После проникновения художников на место хранения космического корабля, корпорация "Роскосмос" собирается поднять на заседании российско-казахстанской межправительственной комиссии вопрос о передачи "Бурана" в музей космонавтики. В последние годы на место хранения корабля неоднократно проникали сталкеры, чтобы сделать фотографии на его фоне.

Космический корабль "Буран" был разработан в 1980-е годы в рамках программы "Энергия - Буран" и являлся советским аналогом американской программы "Спейс шаттл". Корабль должен был доставлять на орбиту космические аппараты, грузы и космонавтов. При этом он мог выполняться полёты без экипажа. Первый и единственный запуск "Бурана" состоялся в 1988 году. В 1993 году программа "Энергия - Буран" была закрыта.