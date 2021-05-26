В Нидерландах суд осмотрел обломки "Боинга" MH17

В Нидерландах началось выездное судебное заседание по делу о катастрофе малазийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17. Об этом сообщает Euronews. Процесс проходит в палаточном городке на военной авиабазе Хиллз-Риен, где хранятся обломки самолета, собранные на месте трагедии, а также его реконструкция.
Мероприятие организовано по заявлению прокуратуры, которая запросила осмотр кабины погибшего лайнера. Сторона обвинения намерена подтвердить свое предположение о попадании ракеты в левую часть самолета.
Досудебный этап расследования закончился в конце прошлого года, когда судьи отклонили просьбу стороны защиты о том, чтобы рассмотреть версию о причастности украинских военных к гибели самолёта.
7 июня должно начаться рассмотрение дела по существу. Суд должен ответить на вопросы о том, был ли сбит "Боинг" из российского "Бука", где был расположен "Бук" и несут ли обвиняемые ответственность за катастрофу.
- В результате катастрофы "Боинга" 17 июля 2014 года погибли 298 человек – большинство граждане Нидерландов. Обвинения выдвинуты против четырёх человек, имевших отношение к сепаратистам. Трое из них граждане России (Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов), один – гражданин Украины. Суд в Нидерландах начался в марте 2020 года. Все они отвергают причастность к авиакатастрофе. Ни один из них не явился в суд. Только один обвиняемый – Олег Пулатов – представлен адвокатами. Его представители не ответили на запрос NOS с просьбой о комментариях.
- Следствие считает доказанным, что самолёт был сбит из установки, принадлежавшей российским военным. Пока не выяснено, кто именно отдавал приказ стрелять по самолёту, а также была ли атака на пассажирский самолёт намеренной или его сбили по ошибке.
- Российские власти отрицают какую-либо причастность к катастрофе "Боинга". Стрелков-Гиркин на все вопросы о катастрофе отвечает, что сепаратисты под его командованием "Боинг" не сбивали – прямо не отвергая, что его могли сбить, например, российские военные.
- О том, что сепаратисты якобы сбили украинский истребитель, сообщил 17 июля 2014 года, спустя минуты после катастрофы "Боинга", паблик "Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича". После того как стало известно, что разбился "Боинг", запись была удалена, однако она успела широко разойтись по Сети.
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