В Нидерландах суд осмотрел обломки "Боинга" MH17

В Нидерландах началось выездное судебное заседание по делу о катастрофе малазийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17. Об этом сообщает Euronews. Процесс проходит в палаточном городке на военной авиабазе Хиллз-Риен, где хранятся обломки самолета, собранные на месте трагедии, а также его реконструкция.

Мероприятие организовано по заявлению прокуратуры, которая запросила осмотр кабины погибшего лайнера. Сторона обвинения намерена подтвердить свое предположение о попадании ракеты в левую часть самолета.

Досудебный этап расследования закончился в конце прошлого года, когда судьи отклонили просьбу стороны защиты о том, чтобы рассмотреть версию о причастности украинских военных к гибели самолёта.

7 июня должно начаться рассмотрение дела по существу. Суд должен ответить на вопросы о том, был ли сбит "Боинг" из российского "Бука", где был расположен "Бук" и несут ли обвиняемые ответственность за катастрофу.