Грузия откроет границы с 1 июня в надежде на восстановление туризма

На сухопутных границах Грузии Россией, Арменией, Азербайджаном и Турцией с 1 июня откроются все контрольно-пропускные пункты, закрывшиеся более года назад в связи с пандемией Covid-19. Все желающие посетить Грузию будут обязаны предъявить пограничникам справку о полной вакцинации и отрицательный результат PCR-теста, проведённого за 72 часа до въезда на грузинскую территорию.
Такое решение во вторник принял Координационный совет при правительстве. Решено также возобновить работу кафе и ресторанов в будние и выходные дни.
Власти решили открыть границы в надежде на приток туристов, несмотря на остающуюся неблагоприятной эпидемическую ситуацию.
Прежде всего, расчёт делается на туристов из России. Министр экономического развития Натия Турнава заявила, комментируя решение Координационного Совета, что открытие сухопутных границ, а также возобновление авиасообщения с внешним миром позволит Грузию восстановить туристическую индустрию примерно до половины того уровня, который был до начала эпидемии в Грузии.
В 2019 году, общие доходы Грузии от туризма составили более $3 миллиардов при общем объёме бюджета в $ 4миллиарда. Тем не менее, правительство всё ещё не решилось отменить комендантский час, действующий по всей территории страны, в том числе в туристических центрах с 23 до 5 часов.
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