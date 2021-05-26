Грузия откроет границы с 1 июня в надежде на восстановление туризма

На сухопутных границах Грузии Россией, Арменией, Азербайджаном и Турцией с 1 июня откроются все контрольно-пропускные пункты, закрывшиеся более года назад в связи с пандемией Covid-19. Все желающие посетить Грузию будут обязаны предъявить пограничникам справку о полной вакцинации и отрицательный результат PCR-теста, проведённого за 72 часа до въезда на грузинскую территорию.



Такое решение во вторник принял Координационный совет при правительстве. Решено также возобновить работу кафе и ресторанов в будние и выходные дни.

Власти решили открыть границы в надежде на приток туристов, несмотря на остающуюся неблагоприятной эпидемическую ситуацию.

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Прежде всего, расчёт делается на туристов из России. Министр экономического развития Натия Турнава заявила, комментируя решение Координационного Совета, что открытие сухопутных границ, а также возобновление авиасообщения с внешним миром позволит Грузию восстановить туристическую индустрию примерно до половины того уровня, который был до начала эпидемии в Грузии.



В 2019 году, общие доходы Грузии от туризма составили более $3 миллиардов при общем объёме бюджета в $ 4миллиарда. Тем не менее, правительство всё ещё не решилось отменить комендантский час, действующий по всей территории страны, в том числе в туристических центрах с 23 до 5 часов.