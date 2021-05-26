Российские власти признали нежелательными три немецкие НПО

Генпрокуратура России признала нежелательными три неправительственные организации из Германии - "Форум русскоязычных европейцев", "Центр либеральной современности" и "Немецко-русский обмен".

В ведомстве посчитали, что деятельность этих организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Отмечается, что таким образом в России на данный момент признаны нежелательными тридцать четыре иностранные неправительственные организации.

Закон о нежелательных организациях был подписан Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно документу, им запрещается работать на территории России.

Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных у организации замораживаются все её счета. Также должны быть закрыты все её отделения. Сотрудничать с такими организациями запрещено. Нарушителям закона грозят штрафы до 500 тысяч рублей и лишение свободы сроком до восьми лет.