"Проект": большинство глав региональных ОНК связаны с властью 

В шестидесяти шести регионах России (всего их восемьдесят пять) председатели Общественных наблюдательных комиссий и их заместители либо являются бывшими сотрудниками силовых ведомств, либо связаны с властью. Об этом сообщает издание "Проект", журналисты которого изучили составы комиссий и биографии их руководителей.

Члены Общественной наблюдательной комиссии имеют право посещать тюрьмы, СИЗО и колонии, чтобы проверять условия содержания в них заключённых, общаться с заключёнными по вопросам обеспечения их прав и принимать у них жалобы.

В 2016 году формирование новых составов ОНК сопровождалось скандалом из-за недопуска туда людей, критически настроенных к власти. В состав комиссий тогда не вошли, в частности, правозащитница Зоя Светова и журналистка Елена Масюк. Светова сообщала, что против её кандидатуры выступила ФСБ.

В 2019 году в состав комиссии не вошли сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв, член МХГ Евгений Еникеев, руководитель отделения Комитета против пыток Анастасия Гарина, ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, правозащитницы Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская. Наконец в апреле этого года из состава ОНК Москвы исключили правозащитницу Марину Литвинович.