В Минске подросток покончил с собой, обвинив в этом следственный комитет 

В Минске 17-летний подросток, который, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", был фигурантом дела о "массовых беспорядках" во время прошлогодних протестов против режима Александра Лукашенко, покончил с собой.
В соцсетях Дмитрий Стаховский выложил предсмертную записку, в которой рассказал о моральном давлении из-за заведённого на него уголовного дела, обвинив в своей смерти следственный комитет. Подробностей он не сообщил, написав лишь, что его силы на исходе, и назвав свой поступок "тяжёлым" и "ужасным" выбором.
По информации "Весны", подросток был сиротой и жил в общежитии, сотрудники которого и сообщили следователям, что он участвовал в акциях протеста.
- Массовые уличные протесты в Беларуси начались в августе прошлого года после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требовали его отставки и проведения новых выборов, обвиняя власти в невиданных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам оппозиционных митингов.
- По данным правозащитников, при подавлении протестов погибли не менее восьми человек, более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям. Власти страны возбудили около тысячи уголовных дел против своих оппонентов, десятки людей получили длительные сроки заключения. После массовых репрессий уличные протесты фактически сошли на нет.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.