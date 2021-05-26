В Минске подросток покончил с собой, обвинив в этом следственный комитет 

В Минске 17-летний подросток, который, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", был фигурантом дела о "массовых беспорядках" во время прошлогодних протестов против режима Александра Лукашенко, покончил с собой.

В соцсетях Дмитрий Стаховский выложил предсмертную записку, в которой рассказал о моральном давлении из-за заведённого на него уголовного дела, обвинив в своей смерти следственный комитет. Подробностей он не сообщил, написав лишь, что его силы на исходе, и назвав свой поступок "тяжёлым" и "ужасным" выбором.

По информации "Весны", подросток был сиротой и жил в общежитии, сотрудники которого и сообщили следователям, что он участвовал в акциях протеста.