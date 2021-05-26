В Калифорнии вооружённое нападение - есть жертвы

В Калифорнии в среду произошло вооружённое нападение - сообщается о "многих погибших". Нападавший убит.

Сообщения о стрельбу поступили в половине седьмого утра по местному времени. К месту стрельбы прибыли усиленные отряды полиции.

Несколько человек были убиты, и несколько получили ранения в среду в результате стрельбы на железнодорожной станции в Сан-Хосе, штат Калифорния, сообщил офис шерифа округа.

Заместитель шерифа округа Санта-Клара Рассел Дэвис рассказал журналистам о нескольких раненых и нескольких погибших. Мужчина, устроивший стрельбу, погиб.

Стрельба произошла около 14:00 по Гринвичу на станции легкорельсового транспорта, находящейся в ведении Транспортного управления долины Санта-Клара, недалеко от главного аэропорта города.

Город Сан-Хосе с населением около 1 миллиона человек находится в Кремниевой долине – глобальном центре технологических инноваций, где располагаются штаб-квартиры некоторых из крупнейших технологических компаний США.