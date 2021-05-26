Певец Мэрилин Мэнсон объявлен в розыск за нападение на видеооператора

Музыкант Мэрилин Мэнсон объявлен в розыск по обвинению в нападении на видеооператора в 2019 году. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на полицейский департамент в американском штате Нью-Гэмпшир.

Детали уголовного дела не раскрываются, однако американские СМИ указывают, что речь идет об инциденте двухлетней давности, когда на концерте в павильоне Bank of New Hampshire рок-исполнитель плюнул в женщину с видеокамерой. Пострадавшая потребовала от обидчика 35 тысяч долларов в качестве моральной компенсации. Адвокаты певца попросили ее предоставить доказательства нанесенного ущерба, однако, по их словам, так и не получили ответа.

Как уточняется, Мэнсон ранее отказался явиться в суд штата, чтобы ответить на обвинения. За такие действия в Нью-Гэмпшире ему может грозить штраф в размере двух миллионов долларов и даже тюремное заключение сроком до года.

Ранее более десяти женщин обвинили Мэнсона в психологическом и физическом насилии. Американская модель Эшли Морган рассказала, что бывший возлюбленный наносил ей ножевые ранения, запирал ее в стеклянном кубе и совершал действия сексуального характера против ее воли.

Представители музыканта называют подобные заявления ложью и клеветой, а сам Мэнсон на фоне обвинений вынужден был нанять круглосуточную охрану своего дома в Лос-Анджелесе. Музыкант заверил, что не представляет, как можно причинять боль тем, кого любишь.