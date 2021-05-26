"Санитарные дела" против Навального, Соболь и Ляскина переданы в суд

Генпрокуратура России утвердила обвинительные заключения по так называемому "санитарному делу" в отношении Олега Навального, Любови Соболь и Николая Ляскина. Материалы их дел переданы в Тверской районный суд Москвы, сообщает "ОВД-Инфо".

Младшего брата Алексея Навального, Соболь и Ляскина обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил из-за зимних акций протеста, которые проходили в центре Москвы. При этом их дела выделены в отдельное производство.

В целом по "санитарному делу" проходят ещё семеро сторонников Алексея Навального: Кира Ярмыш, Олег Степанов, Анастасия Васильева, Мария Алёхина, Люся Штейн, Дмитрий Барановский и Константин Янкаускас. Большинство из фигурантов дела находятся под домашним арестом.