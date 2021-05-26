"Санитарные дела" против Навального, Соболь и Ляскина переданы в суд

Генпрокуратура России утвердила обвинительные заключения по так называемому "санитарному делу" в отношении Олега Навального, Любови Соболь и Николая Ляскина. Материалы их дел переданы в Тверской районный суд Москвы, сообщает "ОВД-Инфо".
Младшего брата Алексея Навального, Соболь и Ляскина обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил из-за зимних акций протеста, которые проходили в центре Москвы. При этом их дела выделены в отдельное производство.
В целом по "санитарному делу" проходят ещё семеро сторонников Алексея Навального: Кира Ярмыш, Олег Степанов, Анастасия Васильева, Мария Алёхина, Люся Штейн, Дмитрий Барановский и Константин Янкаускас. Большинство из фигурантов дела находятся под домашним арестом.
- Так называемое "санитарное дело" было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, и политические активисты. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
- Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19.
- Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве проходит множество массовых мероприятий, в частности – провластные митинги, и их участники не подвергаются преследованиям и никак не проверяются. Сами обвиняемые по "санитарному делу" категорически не признают вину и считают целью преследования помешать им участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.
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