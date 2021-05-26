Полицейские, выбивавшие признания из задержанных, избежали колонии

Провиденский районный суд Чукотки назначил условные сроки двум бывшим полицейским, признав их виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

Как установил суд, в мае 2020 года сотрудники МВД, имена которых не называются, доставили в отдел полиции "Провиденское" двух подозреваемых в краже мобильного телефона и потребовали от них подписать заранее подготовленные протоколы с признаниями в совершении преступления. Задержанные отказались это делать. Тогда полицейские избили их резиновыми дубинками и руками.

Сообщается, что один из подсудимых получил четыре года лишения свободы условно, второй - три с половиной. Кроме того, бывшим полицейским запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года.