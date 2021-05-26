Деятели культуры требуют запретить расширение охотничьих хозяйств

Десятки деятелей российской культуры присоединились к требованию запретить расширение охотничьих хозяйств и охотничьего туризма. Соответствующую петицию на сайте Change.org разместил накануне благотворительный фонд помощи животным "Дарящие надежду". Петиция обращена к президенту России Владимиру Путину.

Ранее Госдума приняла так называемые "охотничьи" поправки к Земельному и Лесному кодексам России. Они предполагают разрешение охотничьего хозяйства на сельхозземлях, расположенных на расстоянии ближе тридцати километров от сельских населенных пунктов и в зелёных зонах.

Зоозащитники считают, что комитет по природным ресурсам Госдумы продвигает инициативы охотников, хотя призван защищать природу.

К четвергу петицию на Change.ru подписали свыше полутора тысяч человек, среди них - актёры Светлана Немоляева, Геннадий Хазанов, Инна Чурикова, Михаил Ширвиндт, Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Ольга Остроумова, Леонид Ярмольник и Александр Домогаров, исполнители Стас Пьеха, Эдита Пьеха, Елена Камбурова и Илона Броневицкая, художественный руководитель Большого Джазового Оркестра Петр Востоков, и другие.