Air France отменила рейс в Москву из-за запрета на вход в пространство РФ

Французская авиакомпания AirFrance отменила рейс AF1154 Париж–Москва из-за отсутствия разрешения на заход в воздушное пространство России. Об этом сообщила "Новая газета" со ссылкой на одну из пассажирок, Мишель Синдюкову. В компании AirFrance эту информацию подтвердили журналистам. Пассажирка рейса Париж - Москва передала газете видеозапись, на которой слышно обращение экипажа к пассажирам.

"У нас до сих пор нет никакой информации, к сожалению. Нет разрешения войти в воздушное пространство Российской Федерации до сих пор", — говорит пилот рейса по громкой связи. Вскоре командир экипажа объявил, что рейс отменен.

По словам пассажирки, командир назвал ситуацию "очень необычной", связав произошедшее с ранее объявленным решением авиакомпании прекратить полеты через белорусское воздушное пространство.

Самолёт должен был приземлиться в Москве 26 мая в 15:00. Рейс перенесён на 27 мая, сообщила "Медуза". Согласно данным сервиса Flightradar, другие рейсы Air France и других авиакомпаний, летевшие в обход Беларуси 26 мая, смогли пересечь воздушное пространство России.

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