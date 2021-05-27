Азербайджан задержал шестерых армянских военных. Эту информацию подтверждают обе страны.

В Баку утверждают, что армянские солдаты пытались заминировать дорогу, которая ведет к приграничным позициям азербайджанской армии.

Ереван говорит, что их солдаты все время оставались на своей территории в Гегаркуникской области и проводили там инженерные работы. Они якобы были окружены, а потом захвачены азербайджанской стороной.

Это не первый конфликт, который возникает между Азербайджаном и Арменией после боевых действий за спорные территории самопровозглашённого Нагорного Карабаха. С того момента, как страны подписали мирный договор и юридически перераспределили земли республики конфликты возникают на приграничных территориях, в том числе в ходе демаркации границ.

Ранее на юго-восточном участке произошло столкновение, в котором погиб армянский военный. В Ереване заявляли, что огонь открыли вооружённые силы Азербайджана. Баку причиной случившегося назвал несчастный случай.