Уголовное дело против блогера Лёхи Кочегара вернули в прокуратуру 

Забайкальский краевой суд отменил обвинительный приговор блогеру Алексею Закружному, известному под псевдонимом Лёха Кочегар, и вернул материалы уголовного дела в прокуратуру. О причинах решения не сообщается.

В феврале суд приговорил Закружного к условному сроку в два года и три месяца, признав его виновным в призывах к массовым беспорядкам.

По версии следствия, в 2020-м году во время стрима на ютьюбе о родительском дне блогер, возмущаясь тем, что власти в качестве антикоронавирусных мер закрыли кладбища в день поминовения усопших, допустил противозаконные высказывания.