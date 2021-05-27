Уголовное дело против блогера Лёхи Кочегара вернули в прокуратуру 

Забайкальский краевой суд отменил обвинительный приговор блогеру Алексею Закружному, известному под псевдонимом Лёха Кочегар, и вернул материалы уголовного дела в прокуратуру. О причинах решения не сообщается.
В феврале суд приговорил Закружного к условному сроку в два года и три месяца, признав его виновным в призывах к массовым беспорядкам.
По версии следствия, в 2020-м году во время стрима на ютьюбе о родительском дне блогер, возмущаясь тем, что власти в качестве антикоронавирусных мер закрыли кладбища в день поминовения усопших, допустил противозаконные высказывания.
- У ютьюб-канала Алексея Закружного, который называется "Дикий кочегар", на данный момент почти 50 тысяч подписчиков.
- В феврале 2020 года Лёха Кочегар написал письмо президенту России Владимиру Путину и доставил его в региональную приемную главы страны с углем и валежником. Закружный пытался добиться ускорения газификации региона ради улучшения экологической обстановки.
- Позже Кочегара дважды штрафовали за оскорбление Путина, а также за участие в митинге якутского шамана Александра Габышева.
- В июле 2020 года блогера арестовали за "кормление голубей" – акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, находящимся под арестом.
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