Байден запросил у разведки США новые данные о коронавирусе

Президент США обратился к своей разведке за данными о происхождении коронавируса. Джо Байден дал 90 дней для того, чтобы получить больше информации о том, имеет ли лаборатория в китайском городе Ухань причастность к появлению COVID-19.

В Белом доме рассказали, что в предыдущем отчете, который в начале месяца получил президент, мнения специалистов о природе коронавируса разделились. Две спецслужбы считают, что источником заражения были животные, но одна не исключает что вирус является искусственной разработкой.

Заявление Байдена появилось вскоре после того, как газета The Wall Street Journal опубликовала информацию о докладе американской разведки. В нём говорится, что как минимум три сотрудника Уханьского института вирусологии были госпитализированы с признаками COVID в ноябре 2019 года – за месяц до начала пандемии. Китай все обвинения в сокрытии информации о вирусе отверг.

Первые сообщения о COVID-19 появились в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По официальной версии, источником заражения стало мясо диких животных, которые, в свою очередь, получили вирус от летучих мышей. Первоначальные подозрения о том, что вирус мог распространиться из лаборатории из-за неосторожного обращения, были отвергнуты большинством экспертов и медиками.

В начале 2021 года в Ухань приехали эксперты Всемирной организации здравоохранения. Они провели расследование и тоже пришли к выводу, что наиболее вероятная версия появления COVID-19 – это передача от животного к человеку.

На сегодняшний день Соединённые Штаты занимают первое место в мире по числу заболевших – почти 34 миллиона. Всего заболевших в мире – около 170 миллионов человек. Байден ранее заявил, что у него есть собственная теория о происхождении коронавируса. По словам президента, он поделится ею после того, как США завершат расследование.