Бастрыкин о стрельбе в Казани: родители не хотели платить за охрану

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что гимназия в Казани, где 11 мая произошла стрельба, не охранялась, так как родители не хотели платить за охрану. "Родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал", —цитирует Бастрыкина РИА "Новости".

Он добавил, что после нападения в 2018 году на колледж в Керчи в аннексированном Крыму, жертвами которого стали более 20 человек, ведомство разрабатывало предложения по улучшению охраны учебных заведений, но половина из них осталась невыполненной.

Как выяснила "Новая газета", в последние несколько лет школа в Казани, в которой произошла стрельба, не заключала договоров на охранные услуги. Согласно данным госзакупок, последний контракт на охрану был заключён в 2013 году сроком на пять месяцев. С оплатой этого договора у образовательного учреждения были проблемы — частная охранная компания взыскала её через суд, пишет газета.

11 мая, когда произошла стрельба у входа в казанскую гимназию дежурила вахтёрша, нанятая самим учреждением.



По данным следствия, в этот день бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев, вооружённый легально приобретённым охотничьим ружьём, зашёл в школьное здание и открыл стрельбу. Погибли девять человек – семь учеников и два преподавателя, более тридцати человек пострадали. Галявиев сдался полиции. На первом допросе он заявил, что около двух месяцев назад понял, что является Богом, и "начал ненавидеть всех". Галявиему предъявили обвинение по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение. Суд арестовал его на два месяца.

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