Бывший "зелёный берет" отказался от признаний в шпионаже в пользу России

Бывший спецназовец армии США Питер Деббинс, получивший в мае 15 лет тюрьмы по делу о шпионаже в пользу России, отозвал свои признательные показания. Осуждённый будет обжаловать приговор. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода со ссылкой на заявление Деббинса.

Почему Деббинс отказался от признания вины после приговора суда, не сообщается.

По данным следователей, бывший "зелёный берет" сотрудничал с российской разведкой с конца 1995 по начало 2011 года. Он передавал конфиденциальные данные о нацбезопасности Соединённых Штатов, полученные во время службы, включая информацию об американских войсках химзащиты и спецназе. Среди прочего он раскрыл информацию о деятельности американского спецназа в Грузии и Азербайджане и передал ведения о ряде своих бывших сослуживцев.

Обвинение утверждало, что Деббинса завербовали ещё в возрасте 19 лет. Он был студентом Университета Миннесоты и проходил стажировку в Челябинске. Там он познакомился со своей будущей женой, дочерью полковника российских военно-воздушных сил.

Адвокат подсудимого Дэвид Беновиц отмечал на суде, что его клиент нанёс минимальный вред США и подвергался угрозам со стороны российских агентов. Они якобы шантажировали Деббинса тем, что им было известно о его однополых связях в период службы в армии.