Блогер, назвавший Кадырова "шайтаном", извинился и удалил свой аккаунт 

Блогер из Тульской области с ником "Андрей Бушмелёв", назвавший в социальной сети TikTok Рамзана Кадырова "шайтаном" и "предателем своего отца ради власти", извинился перед главой Чечни и удалил свой аккаунт, сообщают "Кавказ. Реалии". Он также предостерёг от оскорбительных слов в адрес Кадырова всех молодых людей.

Издание отмечает, что несмотря на то, что в настоящее время аккаунт "Андрей Бушмелёв" недоступен, видеообращение с его извинением можно найти в сети - в частности, оно выложено в телеграм-канале Baza.

На видео блогер поясняет, что его слова в адрес Кадырова были вызваны тем, что он "выпил на голодный желудок". Что именно побудило записать ролик с извинениями - житель Тульской области говорить отказался, отметив лишь, что "на то были причины", о которых публично высказываться он не может.

Это далеко не первое публичное извинение перед Рамзаном Кадыровым за слова, написанные или произнесённые о нём в интернете. По данным "Кавказ. Реалий", за пресечение выпадов россиян в адрес руководства Чечни отвечают представители чеченских диаспор за пределами республики. В их обязанности, в частности, входит мониторинг высказываний о Рамзане Кадырове и членах его семьи и поиск авторов. В самой Чечне, сообщает издание, такая работа "поставлена на поток".

Накануне публичные извинения Рамзану Кадырову принесли пермский подросток, опубликовавший видео в интернете, в котором он назвал руководителя Чечни "шайтаном", и родственники 15-летнего уроженца Дагестана, проживающего в подмосковном Чехове - тот назвал Кадырова "шайтаном" в комментарии в соцсети.