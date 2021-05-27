Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи одобрил недопуск нескольких сотен кандидатов до президентских выборов. Об этом он заявил на встрече с членами парламента в четверг, 27 мая. 585 кандидатов, включая главного представителя умеренной оппозиции, не допустил к голосованию Совет стражей конституции страны — специальный непарламентский орган власти. Хаменеи заявил, что члены Совета "сделали, что должны были сделать", приводит его слова его официальный сайт.

Президентские выборы в Иране запланированы на 18 июня. Свою кандидатуру на этот пост выдвинули 592 человека. Прямо перед регистрацией Совет стражей утвердил новые критерии отбора, которым не соответствовали все кандидаты от реформистского лагеря и умеренной оппозиции.

В числе недопущенных — бывший президент Махмуд Ахмадинежад, действующий вице-президент Эсхак Джахангири, бывший председатель парламента Али Лариджани, бывший исполняющий обязанности министра внутренних дел, оппозиционер Мостафа Таджзаде.

Основным претендентом на победу на выборах считают председателя Верховного суда Эбрахима Раиси. Он называется одним из самых консервативных политиков в стране. Его связывают с участием в массовых казнях от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч оппозиционеров в 1988 году.

Оппозиция призывает бойкотировать голосование. Ахмаденижад заявил, что не пойдёт на выборы и не поддержит ни одного из оставшихся кандидатов. Это первый случай в истории страны, когда бывшие и действующие чиновники такого ранга призывают игнорировать голосование, — отмечает Иранская служба Радио Свобода — Радио Фарда. Хаменеи в своём обращении к гражданам заявил, что они не должны слушать тех, кто считает выборы бесполезными.