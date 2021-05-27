Рассказавший о жизни с ВИЧ петербуржец покинул Россию после угроз

Житель Санкт-Петербурга Илья Бронский, которого избили после интервью о жизни с ВИЧ-положительным статусом, покинул Россию. Он попросил убежище в Швейцарии. Об этом он рассказал Deutsche Welle.

По словам Бронского, причиной переезда стали многочисленные угрозы ему и его близким, а также нападение в центре Петербурга. "После нападения новость появилась в СМИ, получился эффект снежного кома. Одни издания перепечатывали другие, в итоге за двое суток поднялась такая шумиха, что я почувствовал себя под прожектором. Это привлекло еще больше негатива", - рассказал петербуржец. Во время нападения ему сломали нос.

Бронский отметил, что добирался до Швейцарии через Сербию. Когда он прилетел в Цюрих, то сразу "сдался" пограничнику в транзитной зоне аэропорта. Бронский уехал из России вместе с партнером, оба попросили убежище.

24 марта TJournal выпустил материал о жизни людей с ВИЧ, одним из героев стал Илья Бронский. Он рассказал, что заразился, когда посетил стоматологическую клинику. После выхода текста Бронский стал получать угрозы, а в начале апреля его избили.