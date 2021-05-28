ICAO расследует перехват самолёта Ryanair властями Беларуси

Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет расследование обстоятельств вынужденной посадки самолета ирландской компании Ryanair в Минске. Об этом сообщил министр транспорта Ирландии Имон Райан.

"Эти неприемлемые действия стали атакой на европейскую авиационную безопасность и поставили под угрозу жизнь пассажиров и членов экипажа, когда они путешествовали между двумя столицами ЕС", - заявил ирландский министр.

Расследовать инцидент в Минске ICAO призвали Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания ,США, Германия и Бельгия. Первые результаты расследования должны быть обнародованы 25 июня. Россия и Китай отказались присоединиться к расследованию, передаёт Reuters со ссылкой на источники.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, посадили 23 мая в Минске из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным. Пилотам рекомендовали сесть в аэропорту белорусской столицы. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. По информации белорусских государственных медиа, приказ об этом отдал лично Александр Лукашенко.

Белорусские власти заявили, что сообщение о бомбе поступило в аэропорт Минска от палестинской группировки ХАМАС. Однако та отрицает свою причастность к инциденту. Позднее сервис электронной почты ProtonMail, через который пришло письмо о заложенной бомбе, заявил, что оно поступило на почту минского аэропорта уже после того, как власти рассказали о минировании экипажу Ryanair и самолёт развернулся в сторону Минска.

После экстренной посадки в Минске был задержан находившийся на борту самолёта белорусский оппозиционной блогер Роман Протасевич. Он один из создателей признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA, который подробно писал об акциях противников Лукашенко. В Беларуси он внесён в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Задержана была также летевшая с Протасевичем россиянка Софья Сапега.

Инцидент с самолётом Ryanair и задержанием Романа Протасевича вызвал резкую реакцию западных стран. ЕС и США потребовали его немедленно освободить, а Международную организацию гражданской авиации провести незамедлительное расследование.

Европейский авиационный регулятор призвал все мировые компании избегать воздушного пространства Беларуси по соображениям безопасности после инцидента с бортом Ryanair.