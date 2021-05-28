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Бывший начальник двух разведывательных ведомств Украины утонул в Египте

Виктор Гвоздь

Бывший начальник двух разведывательных ведомств Украины Виктор Гвоздь умер во время дайвинга в Египте. Инцидент произошёл в Красном море неподалёку от Дахаба, передаёт издание Liga.net со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел. Ранее о гибели разведчика сообщил портал "Обозреватель" со ссылкой на неназванные источники.

Как сообщается, 62-летнему генерал-лейтенанту запаса стало плохо во время погружения. Тело без признаков жизни было поднято из воды спасателями.

Гвоздь – бывший военный и дипломат. С января 2008-го по август 2010 года он возглавлял украинскую военную разведку – ГУР. С февраля 2014-го по апрель 2016 года он возглавлял другую разведывательную службу страны – Службу внешней разведки.

В то время, когда он руководил этим ведомством, Россия аннексировала украинский Крым, проведя там непризнанный другими странами мира референдум о независимости. Позже в том же году украинская армия вела тяжёлые бои с сепаратистами на востоке страны, в которых, согласно многочисленным свидетельствам, участвовала регулярная российская армия.

Гвоздь был уволен с должности президентом Петром Порошенко в 2016 году.

  • В 2010 году, когда Гвоздь руководил украинской военной разведкой, в Средиземном море утонул заместитель начальника российской военной разведки ГРУ генерал-майор Юрий Иванов. О его смерти было сообщено как минимум через две недели, писал "Коммерсантъ". По данным газеты, российский разведчик утонул в Сирии, а его тело было найдено в Турции.

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