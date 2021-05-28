Роскомнадзор предупредил Disney из-за мультфильма про каминг-аут

Роскомнадзор направил телеканалу Disney предупреждающее письмо из-за короткометражного мультфильма "Out", в котором рассказывается о том, как молодой человек совершает каминг-аут перед своими родителями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роскомнадзор уведомил Disney, что в России подобная информация запрещена для распространения среди детей. Такой контент ведомство назвало "отрицающим семейные ценности и пропагандирующим нетрадиционные сексуальные отношения". Роскомнадзор посоветовал Disney "не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей".

Мультфильм "Out" появился на стриминговом сервисе компании Disney в 2020 году. В том же году мультфильм попал в шорт-лист кинопремии "Оскар" в категории короткометражных мультфильмов.

В феврале 2020 года из русской версии мультфильма "Вперед" вырезали упоминание об ориентации персонажа-лесбиянки. В 2017 году Министерство культуры России присвоило возрастной рейтинг "16+" экранизации диснеевской "Красавицы и Чудовища", перед этим проверив картину на предмет наличия пропаганды гомосексуализма. В фильме персонаж Лефу, помогающий главному злодею Гастону, является геем – первым в истории фильмов от Disney.