Проект бюджета США: приоритет - сдерживание Китая

Администрация президента США Джо Байдена направила в пятницу в Конгресс проект бюджета страны на 2022 финансовый год.

Первый после избрания Байденом президентом США проект бюджета предусматривает увеличение государственных расходов до 6 триллионов долларов. Его часть - крупные инфраструктурные проекты, о которых ранее объявлял президент - "План поддержки американских семей" и "Американский план занятости". За счёт крупных государственных инвестиций предполагается преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции.

Оборонный бюджет в размере 715 миллиардов долларов предполагает смещение внимания со старых систем оружия на модернизацию ядерного арсенала в интересах сдерживания Китая - сообщает "Голос Америки". В целом расходы на оборону вырастут на 1,7 процента по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Предусмотрено, в частности, выделение средств на дальнейшую разработку и испытания гиперзвукового оружия и других систем вооружения нового поколения, необходимых для противодействия России и Китаю.

На 10 процентов должен вырасти бюджет Госдепартамента, в том числе 255 млн долларов предлагается выделить Украине и 88 млн Грузии. Всего на "укрепление устойчивости к иностранному злонамеренному влиянию", в том числе российскому, в Европе предлагается выделить более 600 млн.

Около 750 млн долларов предлагается выделить на то, чтобы устранить уязвимости инфраструктуры, выявленные после предполагаемой российской хакерской атаки на SolarWinds.

В ходе обсуждения в Конгрессе параметры бюджета могут измениться.