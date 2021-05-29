Прокурор запросил пять лет колонии для отбившегося от ОМОНа студента

Обвинение запросило назначить пять лет колонии студенту МГУ Сайд-Мухаммаду Джумаеву за драку с бойцами ОМОНа на митинге в Москве в поддержку Алексея Навального 23 января, передаёт проект "Арестанты 212".

Заседание Тверского районного суда Москвы прошло поздно вечером 28 мая. "Медиазона" отмечает, что Джумаев по неизвестной причине проходит в судебных материалах под фамилией матери — как Сайд-Мухаммад Мархиев.

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После январского митинга в защиту оппозиционного политика Алексея Навального в Москве в сети появился видеоролик, на котором человек похожий на Джумаева отбивается от бойцов ОМОНа.

Ему было заочно предъявлено обвинение в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. 28 января он был задержан в Псковской области, где, предположительно, пытался перейти границу с ЕС.

Вскоре после митинга четвероюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат Адам Делимханов публично пообещал "решить вопрос" Джумаева с российскими властями, в случае, если тот не поддерживает российскую оппозицию.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов в январе заявил, что Кадыров принял "все меры" с целью "смягчить участь" Джумаева, но тот "избрал иной путь". По утверждению Даудова, на Джумаева плохо повлияло то, что он рос без отца на чужбине — то есть, в России.

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