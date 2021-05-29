Москва вывезла часть дипломатов из Чехии правительственным бортом. Самолёт специального лётного отряда "Россия" вылетел из Праги приблизительно в 15 часов 35 минут по московскому времени, свидетельствуют данные сайта Flighradar. За три часа до этого он приземлился в аэропорту Рузине, передавало издание Novinky.cz.

В субботу Чехию покинули 54 сотрудника посольства и члены их семей, передаёт ТАСС. Всего из страны должны уехать 63 дипломата, дипломатических работника и члены их семей. Решение об этом было принято чешским правительством в апреле.

Высылка стала самой массовой в истории взаимоотношений двух стран. Второй рейс для высланных запланирован на понедельник.

Началом дипломатического конфликта послужило обвинение сотрудников российской разведки в организации взрывов на военных складах на востоке Чехии в октябре 2014 года. После этого Прага выслала 18 россиян, которые, как утверждается, использовали дипломатический статус для прикрытия работы на разведывательные службы. Россия в ответ выслала 20 дипломатов.

Посол Чехии в Москве был вызван 22 апреля в российский МИД. Страны договорились, что между дипмиссиями будет строгий паритет в числе работников: в них будут работать по 7 дипломатов и 25 технических сотрудников. Чехия к концу мая должна уволить из российских миссий 79 работавших там россиян.

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