В минском СИЗО с 5 мая содержится 20-летний россиянин Егор Дудников

В Минске милиция задержала 20-летнего россиянина Егора Дудникова, обвиняемого в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщил правозащитный центр "Весна" со слов матери Дудникова. На это обратил внимание телеканал "Дождь".

Задержание произошло в начале мая, известно об этом стало лишь теперь. В настоящее время Егор Дудников находится в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности Беларуси. По сведениям правозащитников, последние две недели к нему не допускают адвоката.

По словам матери Дудникова, примерно год назад он переехал в Минск, где живёт его подруга. На новом месте он стал заниматься озвучиванием анимационных фильмов, компьютерных игр и рекламных роликов.

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Три недели назад, 5 мая, Егор Дудников был задержан вечером, когда возвращался домой. В квартире, которую он снимает в Минске, милиция провела обыск и изъяла один микрофон. Как рассказала мать задержанного, через несколько дней с ней связался адвокат по назначению и сообщил, что её сын находится в СИЗО.

С тех пор она получила от сына только одно письмо. По словам матери, за прошедшие недели Егору Дудникову было отправлено около десяти писем. Она считает, что письма сына полны "отчаяния и безнадёжности".