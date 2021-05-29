Каспаров: "Режим Путина уничтожил ростки политической активности"

Десятый Форум свободной России начал продолжил в субботу свою работу в режиме онлайн. "Голос Америки" назвал этот форум крупнейшей в настоящее время площадкой для представителей антипутинской оппозиции как в России, так и за границей.

Руководитель "Русского Европейского Движения" Даниил Константинов предваряя открытие форума, отметил укрепление политических режимов в России и Беларуси, которые, по его словам, объединяются в одно пространство.

Глава Совета "Фонда защиты прав человека" Гарри Каспаров считает, что "путинская диктатура практически полностью ликвидировала даже самые чахлые ростки политической активности в нашей стране". По мнению Каспарова, спор о том, возможна ли эволюция путинского режима, подошел к концу. Режим не приемлет никаких форм дискуссии.

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По мнению руководителя программы "Поддержка политзаключенных" Правозащитного центра "Мемориал" Сергея Давидиса, ситуация с правами человека ухудшалась последние 20 лет. Растёт количество политических заключенных, государство расправляется с политическими оппонентами, о чем свидетельствуют примеры посадки Алексея Навального, действия против Ивана Жданова, Любови Соболевой, Леонида Волкова. О возвращении советской практики карательной психиатрии свидетельствкет, считает Давидис, пример шамана Александра Габышева.

Главный редактор независимого белорусского портала Хартия’97 Наталья Радина утверждает, что ситуацию в Беларуси нельзя сравнивать с тем, что ранее было в Грузии, Сербии, Украине, поскольку везде были разные стартовые условия. Радина напоминает, что Беларусь была наиболее русифицированной страной, и Лукашенко создавал "эскадроны смерти" еще с 90-х годов. С 1994 года режим Лукашенко получил от России порядка $100 млрд в качестве поддержки.

Вместе с тем, по словам Натали Радиной, оппозиция в Беларуси не прекращала деятельности. По мнению главреда Хартии’ 97, проблема в том, что во главе белорусских протестов после оглашения результатов президентских выборов, оказались "некомпетентные люди".

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