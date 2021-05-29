Китай запустил грузовой корабль к своей строящейся орбитальной станции

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" запущен к строящейся орбитальной станции. Ракета-носитель "Чанчжэн-7" стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в субботу, 29 мая. Это второй из 11 запусков, предусмотренных планом до конца 2022 года.



Базовый модуль "Тяньхэ", на основе которого монтируется станция, был отправлен в космос 29 апреля с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5В". Он состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. Позднее на орбиту будут выведены лабораторные модули.



В завершенном виде станция будет весить около 90 тонн. Это почти в пять раз меньше 420-тонной Международной космической станции. Срок эксплуатации "Тяньгун-3", как ожидается, составит около 15 лет. На её борту смогут работать экспедиции из трёх человек.



Первая китайская пилотируемая орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена в сентябре 2011 года, а станция "Тяньгун-2" – в сентябре 2016-го. В том же году первая станция была потеряна. В 2018 году станция вошла в атмосферу и сгорела над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019-го и была сведена с орбиты.