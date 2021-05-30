Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Под Новосибирском полицейский выстрелил 19-летнему в голову. Он умер

В Новосибирской области умер в больнице 19-летний молодой человек, которому в субботу при задержании выстрелил в голову инспектор ДПС. Об этом сообщают в воскресенье агентства со ссылкой на областной Минздрав.

По версии Следственного комитета, сотрудник полиции нажал на спусковой крючок "непроизвольно".

Инцидент произошёл на автодороге у посёлка Мошково. Полицейские после погони остановили машину с затонированными стеклами и попытались задержать её водителя. Его 19-летний знакомый попытался этому помешать. Сотрудник полиции начал бить молодого человека руками и ногами и при этом достал табельное оружие - пистолет "ПМ". В итоге он якобы случайно нажал на спусковой крючок, выстрел пришёлся в голову.

СК возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств - сообщает Сибирь.Реалии. В отношении полицейского, выстрелившего в человека, проводится служебная проверка.

В паблике "Новосибирская служба эвакуации АСТ-54" опубликовали видео, на котором видно, как двое полицейских ведут в машину человека, которые сопротивляется. К автомобилю подходит молодой человек, который пытается оттянуть руку полицейского от задержанного. В ответ сотрудник ДПС начинает бить его, после чего достаёт пистолет. Самого момента выстрела на записи не видно.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG