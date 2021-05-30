Под Новосибирском полицейский выстрелил 19-летнему в голову. Он умер

В Новосибирской области умер в больнице 19-летний молодой человек, которому в субботу при задержании выстрелил в голову инспектор ДПС. Об этом сообщают в воскресенье агентства со ссылкой на областной Минздрав.

По версии Следственного комитета, сотрудник полиции нажал на спусковой крючок "непроизвольно".

Инцидент произошёл на автодороге у посёлка Мошково. Полицейские после погони остановили машину с затонированными стеклами и попытались задержать её водителя. Его 19-летний знакомый попытался этому помешать. Сотрудник полиции начал бить молодого человека руками и ногами и при этом достал табельное оружие - пистолет "ПМ". В итоге он якобы случайно нажал на спусковой крючок, выстрел пришёлся в голову.

СК возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств - сообщает Сибирь.Реалии. В отношении полицейского, выстрелившего в человека, проводится служебная проверка.

В паблике "Новосибирская служба эвакуации АСТ-54" опубликовали видео, на котором видно, как двое полицейских ведут в машину человека, которые сопротивляется. К автомобилю подходит молодой человек, который пытается оттянуть руку полицейского от задержанного. В ответ сотрудник ДПС начинает бить его, после чего достаёт пистолет. Самого момента выстрела на записи не видно.