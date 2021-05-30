В Екатеринбурге бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим 

В Екатеринбурге неизвестный открыл беспорядочную стрельбу по прохожим из окна своей квартиры, сообщают местные СМИ. В результате ранены два человека: сотрудник Росгвардии и ребёнок, которому пуля попала в живот. По данным "Интерфакса", малолетняя девочка госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии.

Издание "Екатеринбург онлайн" со ссылкой на очевидцев уточняет, что события развернулись на улице Бородина и что открывший стрельбу мужчина – бывший сотрудник МВД Сергей Боков. По другим данным, он является ветераном вооружённых конфликтов. Предположительно, стрелял он из карабина "Сайга".

Причины его поступка пока неизвестны, однако один из очевидцев рассказал журналистам, что стрелок кричал из окна "Требую отменить гомосексуализм!" и, вероятно, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ближе к вечеру в результате штурма квартиры спецназом стрелка удалось задержать. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.