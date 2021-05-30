Британский премьер Джонсон женился на своей подруге Кэрри Саймондс

Британский премьер-министр Борис Джонсон женился на своей возлюбленной Кэрри Саймондс. Канцелярия главы британского правительства сообщила, что немноголюдная тайная церемония прошла в субботу в Вестминстерском соборе.



Об этом событии не сообщалось заранее. Британская пресса отметила, что гости были приглашены в римско-католический собор в центре Лондона за несколько часов до церемонии, и даже старшие сотрудники офиса главы правительства не знали о его свадебных планах.

В воскресенье появилось официальное сообщение концелярии премьер-министра, из которого жители Британии узнали, что премьер-министр и мисс Саймондс заключили брак в Вестминстерском соборе. Супружеская чета отпразднует свою свадьбу следующим летом в семейном кругу вместе с друзьями.

В настоящее время свадебные торжества в Англии ограничены участием 30 человек - в связи с ограничениями из-за COVID-19.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

56-летний Джонсон и 33-летняя Саймондс живут вместе на Даунинг-стрит с тех пор, как Борис Джонсон занял пост премьер-министра в июле 2019 года.

Агентство Reuters сообщило, что в воскресенье в половине второго пополудни собор был закрыт без предварительного объявления. Через 30 минут после этого к собору подъехал лимузин с Кэрри Саймондс, одетой в длинное белое платье, без фаты.

В прошлом году пара объявила о помолвке и о том, что ожидет рождения ребёнка. Сын Уилфред Лори Николас Джонсон родился в апреле 2020 года.

Британские таблоиды писали о непростой личной жизни Бориса Джонсона. Однажды он был исключён из группы главных разработчиков политики Консервативной партии (тогда оппозиционной) за сокрытие своих внебрачных связей. Он дважды разводился и продолжает уклоняться от ответов на вопросы о том, сколько у него детей.

Последней женой Джонсона была юрист Марина Уиллер. У них было четверо детей. В сентябре 2018 года супруги объявили от решении расторгнуть брак.