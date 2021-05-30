Израильтянам запретили въезжать в Россию из-за распространения COVID-19

Министерство здравоохранения Израиля внесло Россию в так называемый "красный список" стран с наиболее высоким риском распространения коронавируса. Таким образом, всем гражданам Израиля, включая переболевших ковидом и вакцинированных, запрещено въезжать в Россию как минимум до 13 июня. Обойти запрет можно только получив специальное разрешение Комиссии по исключениям.

В свою очередь, израильтяне, которые в указанный период вернутся из России на родину, будут обязаны сесть на двухнедельный карантин.

Сообщается, что помимо России в "красный список" израильского минздрава включена Аргентина.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал статистику, согласно которой в России за последние сутки выявлено 9694 случая заболевания COVID-19. Это самый высокий суточный показатель более чем за 2 месяца – с середины марта. Более трети новых случаев при этом приходится на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин назвал это "сезонным явлением", добавив, что на рост числа инфицированных повлияли также длинные майские праздники.

О майских "каникулах" с 1 по 10 мая распорядился президент России Владимир Путин, указывая, в том числе, на рекомендации специалистов: предполагалось, что выходные дни помогут сдержать распространение эпидемии.

В отличие от прошлой весны, сейчас в России почти нет карантинных мер в связи с эпидемией - сохраняется только масочный режим в общественных местах и ограничения на массовые мероприятия.